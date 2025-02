Pallamano. Carpi va ko nel finale. Colpo grosso Modena

Non basta in Serie A Silver alla Len Solution Carpi giocare alla pari con la super capolista imbattuta Trieste che in un finale thriller si impone 20-19 e ora a 5 gare dalla fine deve conquistare un solo punto per avere la certezza della promozione in A Gold. I bianconeri restano in gara sin dall’inizio e mettono spesso la testa avanti, chiudendo sul 10-10 al riposo. Nella ripresa Trieste va sul +2 solo nel finale anche se Carabulea accorcia sul 20-19 e all’ultimo assalto Serafini sfiora anche il pari che sarebbe stato meritato. Con la sconfitta Carpi viene agganciata al quinto posto da Cologne.

Grande impresa in Serie A Bronze per la Pantarei Italia Modena che batte la capolista Chieti 36-33 dopo il 19-17 del riposo e fa un passo verso la promozione. Sugli scudi il portiere Caretti mvp della gara e il solito Pugliese con 9 reti.

In Serie B il Rapid incerottato (ko anche Rizzello) vince il derby con Ravarino 31-26 (18-12 a metà gara) e prosegue l’inseguimento alla capolista Faenza, nell’altro derby Carpine-Modena 30-21.