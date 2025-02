Pallamano. Carpi, vietato fallire. C’è il fanalino di coda

Scatta oggi alle 16 dalla Vallauri la volata della Len Solution Carpi nelle ultime 5 giornate di Serie A Silver. I bianconeri, dopo l’ottima prova di Trieste non accompagnata da punti, ricevono il fanalino Mascalucia, che all’andata batté a sorpresa la squadra di Agazzani (oggi al completo). Con i primi 3 posti lontani, Carpi non può sbagliare sia per difendere il 5° posto playoff (diviso col Cologne) sia perché in una classifica cortissima la zona playout dista solo 3 punti.

Le altre gare: Verdeazzurro-Haenna, Campus Italia-Romagna, Lanzara-Bologna, Belluno-Trieste, Cologne-Molteno.

Classifica. Trieste 32, Molteno 23, Bologna 22, Belluno 18, Carpi e Cologne 17, Lanzara 15, Romagna 14, Verdeazzurro 13, Campus 12, Haenna 11, Mascalucia 10.

In Serie A Bronze (3^ di ritorno) dopo il colpo grosso con la capolista Chieti la Pantarei Italia Modena è di scena alle 15,30 a Teramo sul campo dei Lions a -2, gara cruciale per ipotecare uno dei 5 posti promozione.

Le altre: Serra-Altamura, Monteprandone-Casalgrande, Chieti-Noci, rip. Tavarnelle.

Classifica. Monteprandone 18, Chieti 16, Tavarnelle 14, Serra e Modena 10, Casalgrande e Teramo 8, Altamura e Noci 2.

In Serie B (2^ di ritorno) un Rapid Nonantola falcidiato dalle assenze riceve alle 19 Imola per tenere la scia della capolista Faenza a +4, alle 19 anche Marconi-Carpine, alle 20,30 Ravarino-San Lazzaro, rinviata all’8/3 Modena-Romagna.