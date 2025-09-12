Pallamano. Chiamata azzurra per Chiara Ferrara dell’Ariosto
Grande soddisfazione in casa Ariosto Securfox per la convocazione in nazionale di Chiara Ferrara (nella foto). La costante crescita della giovane ala sinistra croata di nascita, italiana di nazionalità e ormai ferrarese di adozione, alla quinta stagione di militanza in maglia fucsia nella nostra città, è stata premiata con la seconda chiamata in maglia azzurra.
Chiara Ferrara risponderà alla convocazione dello staff tecnico della nazionale italiana per lo stage di preparazione che si svolgerà a Chieti in vista della difficile doppia sfida contro Olanda e Svizzera valevole per le qualificazioni ai Campionati Europei in programma nel 2026.
Per la giovane atleta dell’Ariosto non si tratta dell’esordio assoluto in nazionale, poiché anche nella scorsa stagione le buone prestazione in campionato, avevano convinto il direttore tecnico Alfredo Rodriguez a fare esordire Chiara in maglia azzurra. Sul fronte campionato, sabato alle 17 al Boschetto seconda giornata di A1 e debutto casalingo per l’Ariosto, che riceverà Cassano Magnago.
