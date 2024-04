Pallamano. Coach Palazzi:: "Macagi Cingoli, una vittoria pesante»

"Una bella vittoria". L’allenatore Sergio Palazzi usa l’aggettivo più usurato ma anche più significativo per definire il successo esterno sul Seccha Rubiera, rivale anch’esso impegolato in zona playout. "Intanto – aggiunge – abbiamo stroncato la serie negativa delle sei sconfitte di fila, ora la situazione di classifica è un po’ meno assillante, al momento siamo un punto più vicini alla salvezza diretta, abbiamo ritrovato serenità". La squadra è stata sostenuta dal folto gruppo giunto da Cingoli in pullman.

Mancano quattro turni al termine della regular season. "Considerati anche gli intrecci del calendario – precisa Palazzi – è molto difficile fare calcoli: l’unica riflessione concreta è che bisogna guadagnare il massimo dei punti, dobbiamo provare a garantircene otto, sperando che siano sufficienti prr concludere l’annata evitando l’appendice dei playout".

Gianfilippo Centanni