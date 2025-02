Pallamano. Ecco Merano, serve una Macagi impeccabile

Domani la Macagi Cingoli aspetta la visita dell’Alperia Black Devils Merano, vice capolista col Sassari, a un punto dal vertice in cui svettano Conversano e Cassano Magnago. Inizierà alle 18, nel PalaQuaresima, la sfida in calendario per la ripresa del campionato di Serie A Gold, già in sosta per gli impegni della Nazionale ai Mondiali vinti per la quarta volta consecutiva dalla Danimarca. "Veniamo – riflette Sergio Palazzi, allenatore della Macagi Cingoli – da cinquanta giorni dall’ultima gara disputata, abbiamo sostenuto una buonissima preparazione in cui si è ben inserito l’ultimo arrivato, il difensore francese Leo Renaud David, ormai pienamente coinvolto nel gruppo: ne siamo contenti, il suo apporto sarà prezioso". Il Merano si propone legittimamente insidioso. "Lo sappiamo – ammette Palazzi – però per noi l’importanza delle gare casalinghe è rilevante quindi, riconoscendo al Merano il valore che merita, dobbiamo contrastarlo con una prestazione sagace, sfruttando il fattore-campo e contingenti valutazioni quale, ad esempio, la diversa situazione dell’organico avversario. Il Merano ha avuto lo staff tecnico e due giocatori ai Mondiali, questo fatto potrebbe incidere sul suo rendimento. E noi un potenziale vantaggio del genere dovremo giocarcelo. Approfittare di ogni pur minima facilitazione, significherà poter trarre un miglior profitto dal rendimento". Gianfilippo Centanni