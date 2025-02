Pallamano femminile:. Ariosto ko di misura, in semifinale va Salerno

Al termine di una autentica battaglia è Salerno a guadagnarsi la semifinale di Coppa Italia con il punteggio finale di 23-21. Onore alla campane, ma meritatissimi elogi per le ragazze dell’Ariosto. Il pronostico della vigilia pendeva dalla parte della Jomi, ma la formazione ferrarese ha combattuto alla pari, fino all’ultimo minuto della contesa per sovvertirlo, in virtù di una ottima prestazione complessiva sotto ogni punto di vista. La Securfox torna a casa senza troppi rimpianti, nella convinzione di potersela giocare con tutte.