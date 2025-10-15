Pallamano femminile. Esordio al Boschetto. Acciarino cade in casa col Marconi Jumpers

L’emozione tradisce all’esordio la giovanissima formazione ferrarese della Pallamano Acciarino, che alla prima giornata del campionato di serie A2 femminile, viene sconfitta al PalaBoschetto dalla Marconi Jumpers Castelnuovo di Sotto con il punteggio di 22-28.

Dopo un buon inizio di gara con l’Acciarino Ferrara sempre avanti nel punteggio grazie alle reti di Lucia Degli Uberti, che dalla corsia sinistra concretizza ogni opportunità a proprio favore, come dimostrano le sei reti a referto, e ad una Irene Guarelli, che oltre ad organizzare quasi tutte le azioni offensive della formazione ferrarese, è molto efficace anche quando si mette in proprio trovando la rete personale in ben sei circostanze, col trascorrere dei minuti la Pallamano Acciarino perde progressivamente efficacia offensiva, e complice anche qualche errore difensivo di troppo, concede alle reggiane la rimonta nel punteggio, fino al sorpasso a pochi minuti dalla fine del primo tempo, che si conclude sul 12-14 a favore delle più esperte avversarie.

Nella ripresa le ospiti non calano il ritmo, obbligando la giovanissima formazione ferrarese ad inseguire costantemente, che prova a ricucire nel punteggio con le reti di Janni e Badiali, senza mai riuscire però, a completare la rimonta. Nel finale di gara la coppia di coach Melis-Soglietti, gioca la carta a sorpresa dell’inserimento in campo della giovanissima Harmony Obaseki, classe addirittura 2012, ma la rimonta non si completa.