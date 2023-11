Pallamano femminile. La Securfox Ariosto travolge Sassari in casa

Il bottino pieno contro squadre isolane fa volare la Securfox momentaneamente al secondo posto. Le ragazze di coach Onelli si impongono con un netto e perentorio 40-18 sulla Ego Raimond Sassari.

Non c’è storia nella tana della Securfox: la partenza lanciata per le locali che al 5’ sono avanti 5-1 con la conclusione vincente di Soglietti. La successiva doppietta di Chiara Ferrara costringe coach Romero al time out al 9’ sul 8-2 in favore di Ferrara. La gara è a senso unico: difesa e ripartenze continue delle emiliane aumentano il divario sino al 23-8 “griffato” Visentin che manda le squadre negli spogliatoi. Nella ripresa Ferrara non alleggerisce il piede dall’acceleratore e allarga progressivamente il divario sino al +22 finale.