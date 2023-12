Pallamano femminile. La Securfox travolge Leno e si prende la vetta provvisoria

E’ una super Securfox quella che, al “Pala Boschetto”, supera l’ormai ex capolista Pallamano Leno (32-25) e si prende - in attesa di Malo vs Ferrarin - la vetta della classifica del girone B.

Primo tempo contraddistinto dall’equilibrio: la Securfox, che si gode una batteria di terzini in costante crescita, prova a più riprese lo strappo ritrovandosi costantemente in scia una Leno aggrappata alle sorelle Lavagnini (10 reti in due “fatturate” in 60’). La miglior capacità di convertire tiri tentati in reti, permette alle emiliane di chiudere la prima frazione di gioco avanti sul +2 (16-14).

Nella ripresa la Securfox confeziona la propria impresa: Caccioppoli si carica la squadra sulle spalle e - oltre ad “armare” con precisione il braccio caldo di Visentin e Jovovic, trova il timing giusto per rendere letale anche le ali e una Marrochi al servizio della squadra. Leno non ha scampo e alla sirena paga un ritardo di sette reti (ottimo bottino anche in vista della differenza reti) e al “Boschetto” scoppia la festa. Il 32-25 è il giusto premio per una squadra che certifica la propria crescita ed ora mette nel mirino la vetta solitaria della classifica.

Una Securfox che si gode una meritata quinta vittoria di fila e si prepara a concludere l’anno solare 2023 con la sfida interna (Sabato 16 Dicembre alle ore 19.30) contro la sempre temibile Cassano Magnago.