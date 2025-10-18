Pallamano Ferrara in casa. E’ un esame da capolista
Dopo il successo nel derby contro l’Handball Estense, alle 19.30 al Boschetto la sfida contro San Lazzaro. Chiamata a raccolta per i tifosi ferraresi.
Due su due per “Pallamano Ferrara”, il nuovo nome che raccoglie il testimone e il titolo sportivo di Ferrara United: questo vuol dire affrontare la terza partita del campionato di Serie B territoriale – Area 4 – girone B da capolista e forti della vittoria nel derby cittadino contro l’Handball Estense.
Lo farà oggi alle 19,30 sul suo campo, quello del Palaboschetto, accogliendo i bolognesi del San Lazzaro, forti, al momento, di una delle migliori difese messe in campo.
Per questo è forte la chiamata a raccolta della società ferrarese, pronta anche a proporre la sua ormai tradizionale accoglienza, che andrà a chiudersi con il “terzo tempo Casa Pallamano Ferrara”, dove lo sport si fa ospitalità e accoglienza.
Un fine settimana segnato anche dagli impegni del vivaio, con tutte le categorie agonistiche finalmente in campo, tutte sul campo di casa. Oggi alle 18, prima dell’incontro della prima squadra, antipasto sempre contro il San Lazzaro con le Under 16.
Si passa poi a domani, dove si respirerà ancora aria di derby, questa volta tra i giovanissimi dell’Under 14, impegnati alle 15 contro Handaball Estense.
Chiude, alle 16,45, l’incontro contro Casalgrande per l’esordio stagionale degli Under 18.
re. fe.
