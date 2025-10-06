Pallamano. Ferrara parte col botto in serie B e travolge nettamente Faenza

“Pallamano Ferrara”, il nuovo nome della pallamano nella nostra città, che raccoglie il testimone e il titolo sportivo di Ferrara United, inizia alla grande il suo cammino agonistico, vagendo o, meglio, ruggendo, contro i primi della classe del campionato di Serie B, il Faenza vincitore lo scorso anno delle finali.

Il tabellone, a fine incontro, segna 27-16 per i ragazzi del tecnico argentino Sebastian Cara, visibilmente soddisfatto al termine della partita, giocata davanti al pubblico amico del Palaboschetto e caratterizzato dalla solita ospitalità che la compagine ferrarese ha imparato ad offrire nel tempo, importando dal rugby l’abitudine del “terzo tempo”, e che da oggi diremo essere “Casa Pallamano Ferrara”.

Per la cronaca, sono bastati 15’ per passare dall’emozione del debutto al rendere emozionante una gara mai veramente in discussione. Il parziale di 15-0 tra il 24’ del primo tempo e il 17’ del secondo tempo raccontano una prova maiuscola nella quale si è consolidato il lavoro fatto dai coach Cara e Zucchelli nella preparazione. Sugli scudi sale il top scorer Alessandro Baldo, con 8 centri, e le ali Elia Perotto (6) e il giovane Mattia Marzola.