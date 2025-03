Pallamano. Ferrara United lotta fino alla fine ma si arrende alla capolista Malo

Sabato scorso al PalaBoschetto, contro la testa di serie Malo e nonostante le tante defezioni, Ferrara United sfodera una prestazione brillante contro una capolista che, nonostante sia stata messa alle corde, riesce a far valere la propria esperienza portando a casa l’intera posta, fissando il punteggio sul 31-32, dopo un alternarsi di conduzione durato tutto il match.

Una partita corale, comunque, da incorniciare per la squadra di mister Ansaloni: "Da elogiare tutti i ragazzi scesi in campo, che ci hanno creduto fino alla fine, lottando oggettivamente alla pari contro la compagine più forte del campionato, già promossa in Silver con cinque turni d’anticipo".

Si tratta, purtroppo, dell’ennesima vittoria sfuggita per nulla, il che lascia amarezza ma anche forza e consapevolezza dei mezzi per il prosieguo della scalata verso il quinto posto, l’ultimo utile per entrare in Silver il prossimo anno, con elogi arrivati da tutti per la prestazione che, risultato finale a parte, è stata sicuramente maiuscola.

TABELLINO FINALE 31-32 (primo tempo 17-18)Marcatori: 11 reti per Matteo Grotto (Malo), 8 per Dario Zanghirati (FE) e Andrea Zanella (Malo)

Classifica per la lotta al 5° posto: 4° Palazzolo (12pt.); 5° San Vito Marano (11pt.); 6° Torri (10pt.); 7° Leno (9pt.); 8° Ferrara United (7pt.)

Il punto sulle giovaniliDomenica dedicata alle giovanili, con l’Under 16 che combatte punto su punto contro i secondi in classifica del Rubiera, ma si deve arrendere negli ultimi minuti, dove le assenze e la potenza fisica ed esplosiva dei reggiani hanno avuto la meglio. Da segnalare l’ottima prestazione in porta di Scantamburlo (classe 2012!) che sostituisce in queste giornate il titolare Borghi infortunato.

Le Under 14 ben figurano ancora una volta, continuando il percorso di crescita. La squadra A perde contro Nonantola, giocando comunque un’ottima partita, mentre la B si riscatta in casa contro Carpine, che all’andata aveva avuto la meglio.