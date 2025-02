Pallamano. Ferrara United vince e si rilancia. Tonello e Pasini sono i top scorer

Una solida prova dei ragazzi di mister Andrea Ansaloni porta Ferrara United a vincere la seconda gara consecutiva in Serie A Bronze, la terza in stagione, e rilanciarsi così in campionato: c’è tanta strada ancora da percorrere, bisogna crescere e lavorare duro, ma la vittoria contro Ferrarin dà morale, carburante necessario per correre. Al PalaBoschetto sabato è terminata 37-23, con una partita impostata ottimamente fin dal primo parziale (20-12), che ancora una volta dimostra come, in attacco, ci sia grande e vario potenziale da utilizzare, con due giocatori a 5 marcature (capitan Tonello e Flippo Pasini) e ben 3 a quota 4 (Marzola, Baldo e Zaltron). E, a questo, si aggiunge una solida prova difensiva.

Ansaloni alla fine commenta: "Milano era reduce da una sconfitta di un solo punto con San Vito Marano, squadra in ottima posizione di classifica con l’innesto di un nuovo giocatore straniero molto forte. Questo preoccupava molto, ma i ragazzi non si sono fatti distrarre, confermando il trend di crescita e, tutti chiamati in causa, hanno risposto unitariamente". Tutte in casa, domenica, le tre partite delle giovanili previste. Bella vittoria dell’Under 16 contro la giovanissima formazione di Lugo. Nell’Under 14 la squadra A, contro la capolista Imola, cerca di tenere il campo contro i primi della classe, missione per ora impossibile, mentre la squadra B se la gioca punto su punto contro Ravarino, seconda in classifica, chiudendo in parità.