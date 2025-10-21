Pallamano Ferrara, weekend perfetto tra serie B e giovanili

Facendo i conti, oggi possiamo dire sia “tre su tre” che “quattro su quatto”: questa è la prima analisi dopo il fine settimana di gloria della “Pallamano Ferrara”, il nuovo nome della pallamano nella nostra città, che raccoglie il testimone e il titolo sportivo di Ferrara United: terza vittoria, su altrettante giocate, nel campionato di serie Bi e quattro successi, tra sabato e domenica, tanti quanti gli incontri giocati dalle formazioni agonistiche della società, tutte parquet di casa del Palaboschetto. Partiamo dalla B, che non trema alla prima da capolista, anzi, consolida il primato vincendo contro San Lazzaro.

All’intervallo sul 12-9, si riparte con Ferrara che preme sull’acceleratore e allunga decisa, una costante di questo inizio campionato, sembrando chiudere i conti. La differenza, stavolta, la fanno i felsinei che non mollano e cerca di stare il più possibile aggrappati all’incontro, che termina comunque 29-21, con i fratelli Elia e Tommaso Perotto trascinatori dell’azione offensiva con 7 marcature a testa.