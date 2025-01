Pallamano: festeggiano prima squadra e formazione under 18. Doppietta per l’Handball Estense

Dopo una lunga pausa, riprendono i campionati in casa Handball Estense. Per il campionato di serie B netta vittoria sabato dei ferraresi tra le mura amiche del PalaBoschetto, che raggiungono il terzo posto in classifica in coabitazione con Carpine e Secchia Rubiera. Dopo il 33-19 con Imola, coach Onelli la vede così: "Sono molto contento di come i ragazzi hanno approcciato alla gara e della voglia che hanno messo in campo soprattutto in difesa. Dopo un ottimo primo tempo, nel secondo abbiamo approfittato per provare nuove situazioni di gioco".

Domenica mattina l’Under 18 ha bissato la vittoria della senior ai danni di un ostico Rapid Nonantola, è finita 36-27. "Anche in questa gara i ragazzi sono stati fantastici, contro un ottimo Nonantola hanno stretto i denti mostrando ottime trame offensive ma soprattutto attaccamento alla maglia. Sono riusciti a mantenere i ritmi alti nonostante le poche rotazioni a disposizione, sintomo di un miglioramento della condizione atletica".

A riposo l’under 16, chiude il fine settimana pallamanistico, la giovanissima l’under 14 con una sconfitta in trasferta a Carpi.