Pallamano. Finali di Coppa Italia a Riccione. L’Ariosto sfida Salerno alle 14

L’Ariosto Securfox torna in campo per le finali di Coppa Italia che si disputano a Riccione da oggi a domenica. Tutte le gare avranno la formula della partita secca ad eliminazione diretta, con le ferraresi che oggi alle 14 affronteranno la Jomi Salerno. Nonostante l’avversaria di altissimo livello che recentemente si è ulteriormente rinforzata, l’Ariosto non si presenterà alla prestigiosa competizione come vittima sacrificale. L’ottimo periodo di forma attraversato da Soglietti e compagne, consente di cullare sogni ambiziosi, nonostante l’elevatissimo valore dell’avversario campano.