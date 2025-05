Pallamano giovanile: Modena e Nonantola alle finali nazionali per lo scudetto

Sarà un’estate intensa per la pallamano giovanile modenese, rappresentata da due squadre nelle finali nazionali per i titoli tricolore. Nell’Under 18 hanno staccato il pass i ragazzi della Pallamano Modena che dal 4 all’8 giugno saranno in Abruzzo fra le 32 squadre migliori d’Italia a giocarsi lo scudetto fra Chieti, Pescara e Montesilvano. I giovani gialloblù sono stati inseriti nel girone ’A’ assieme a Cassano Magnago, Albatro e Chiaravalle, negli altri gruppi ci sono Putignano, Bolzano, Paese e Verdeazzurro (girone ’B’), Romagna, Cologne, Camerano e Aretusa (girone "C"), poi Merano, Fidelis Andria, Olimpic Massa e Padova (girone "D"). Le prime due di ogni girone accedono ai quarti del 6 giugno, quindi il 7 e l’8 le finali a Chieti, tutto in diretta sul canale Youtube della Figh. Una grande soddisfazione che conferma l’ottima stagione di Modena, promossa in A Silver con la prima squadra e già sede col PalaMolza delle finali di pallamano dei Giochi della Gioventù maschili e femminili lo scorso 20 maggio.

Oltre a Modena, sorride anche il Rapid Nonantola (nella foto Mauro Barbieri) che dopo la doppia clamorosa beffa delle finali regionali Under 14 a Imola, con il ko al doppio overtime in semifinale e quello ai rigori nella finalina 3°-4° posto che avrebbe assegnato anche alla terza il pass tricolore, ieri ha ricevuto la bella notizia di aver ricevuto dalla Federazione una delle due wild card per partecipare comunque alle Finals che si svolgeranno dall’1 al 6 luglio a Misano.

d.s.