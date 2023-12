Pallamano. Gruppo Tushe, c’è il terzo successo

Terzo successo su quattro partite disputate per la Gruppo AF Tushe Prato, che al Pala Keynes ha avuto la meglio del Camerano per 36-32. Primo tempo dominato dalle ragazze allenate da Valentina Megli, tanto che all’intervallo il loro vantaggio è di + 7 (19-12). Le marchigiane, però, nella ripresa si rifanno sotto fino al – 1 (22-21) ma le padrone di casa si rimettono presto in carreggiata e chiudono il match con una preziosa vittoria. Questo il tabellino della Gruppo AF Tushe: Grassi, Micotti 10, Amerighi 3, Gurra 5, Del Bono G., Della Maggiora, Niccolai, Blaj, Rubbino 5, Saccenti 2, Del Bono E., Rossi 1, Martinelli 6, Ucchino 4, Bartalucci, D’Avossa.

Nella classifica del girone C della serie A2 femminile comanda il Chiaravalle con 8 punti, proprio davanti alle pratesi, seconde a quota 6. Sabato si chiude il girone d’andata con la lunga trasferta di Conversano, ultimo appuntamento di campionato per il 2023.

M.M.