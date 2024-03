Pallamano. Gruppo Tushe, parte la seconda parte della stagione: c’è subito il Marsala Il Gruppo AF Tushe Prato inizia la fase ad orologio della serie A2 femminile affrontando Marsala in trasferta. Pallamano Prato chiude la prima parte della stagione maschile contro Bologna United. Poule promozione in vista per entrambe le squadre.