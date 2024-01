Pallamano. Handball Estense fa il colpo a Valsamoggia, bene anche l’under 17 di coach Volpato

In serie B di pallamano, l’Handball Estense torna alla vittoria contro il Valsamoggia per 25-29.

Una gara dai due volti: il primo tempo vede i padroni di casa in vantaggio fino al 26°, quando Ghelli segna il gol del pareggio e del primo vantaggio HBE che termina il primo tempo con +2. Il secondo tempo è tutto targato Estense, che raggiunge il massimo vantaggio +9 con Lenzerini al 20° del secondo tempo.

Le importanti assenze di capitan Ghiglioni e di Campi non hanno impedito ai ragazzi di coach Sacco di portare a casa una vittoria per nulla scontata. Come di consueto il turnover voluto da coach Sacco ha dato minutaggio a tutti gli atleti a referto ed ha regalato la gioia del gol anche a Thomas Vitali, al suo esordio.

La prossima gara sarà ancora in trasferta a Rubiera contro Secchia, ultima gara del girone di andata.

Il tabellino: Busetti, Chiesa, Romanato, Bilancioni 3, Govoni 6, Macalli 2, Ziosi 1, Osti, Bandiera 8, Marchi L. 1, Biondi 1, Ghelli 2, Giudice, Lenzerini 3, Vitali T. 2.

Allenatori: Sacco Giacomo

Sul fronte under 17, vittoria e buona prestazione dei ferraresi di Silvia Volpato contro Marconi Jumpers per 35-29.

Ferrara inizia la partita timidamente, per poi accendersi dopo il primo quarto di gara ed agguantare un buon vantaggio, che rimane blindato fino al termine, ottenendo così due punti in classifica.

La formazione: Biondi T. Soavi, Azzolini, Rizzo, Roncarati, Useche, Vitali K., Parpiglia, Tornello, Chiavetta, Riboli.

Allenatore: Volpato Silvia