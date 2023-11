Pallamano. Handball Estense, sconfitta in volata

Sconfitta in volata, 37-36, per Handball Estense, la prima stagionale in serie B, a Carpine. Ghiglioni e compagni scendono in campo un po’ contratti, quasi intimoriti ed inutilmente nervosi, e la gara prende subito una brutta piega, con i padroni di casa sempre in vantaggio.

Nell’intervallo coach Sacco dà una strigliata i suoi ragazzi, che tornano in campo più determinati e mentalmente liberi, colmando lo svantaggio accumulato fino a raggiungere il pareggio a 15” dal termine. A questo punto due episodi decidono la gara: Chiesa para un tiro dai 9 ma la palla rimane in gioco e sulla ribattuta subisce il gol. Palla al centro ed il folletto Ghelli, in posizione di pivot segna il gol del pari. L’esultanza dei ragazzi Hbe viene smorzata però dall’arbitro, che vede un’invasione ed annulla il gol. Cade anche l’under 17, 33-30 a Carpine.