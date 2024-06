Pallamano. Il cingolano Campana allenerà il Cologne dopo l’exploit con il Camerano

Nella pallamano italiana, Cingoli risalta con individualità e a livello agonistico avendo la squadra nella serie A Gold. Cingolano è Riccardo Trillini, dt della Nazionale che ha compiuto l’impresa di qualificarsi a i Mondiali 2025 dopo un’assenza di 27 anni. Cingolano è l’allenatore Davide Campana, nuovo coach del team bresciano del Cologne atteso dal campionato di Serie A Silver. Dopo sei anni consecutivi, Campana ha lasciato il Camerano (che ha portato in Serie A Gold aggiudicandosi anche il torneo di B) e per la prima volta le Marche. Un addio da vincitore, dunque. "Un addio – sottolinea Campana – dopo aver ottenuto ottimi risultati grazie all’impegno della dirigenza e dei giocatori. Al Camerano si è sviluppato un progetto interessante che avrà una soddisfacente prosecuzione". Per Campana si può dire che la vita comincia a quarant’anni: è la sua età con cui inizia l’impegno al Cologne che ovviamente si è affidato a lui per tornare in alto. "Il Cologne ha una bella tradizione – precisa Davide – e vuole reinserirsi nel massimo torneo. Si prevede di conquistare la promozione al massimo entro un triennio. Al Cologne sono il responsabile della prima squadra e del settore giovanile".

Campana è stato un giocatore cresciuto nella Polisportiva Cingoli, qui titolare, presenze nelle Nazionali maggiore e giovanili, il passaggio all’Ancona in A, prime esperienze da allenatore nel vivaio dorico, poi il Camerano.

Gianfilippo Centanni