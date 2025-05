Pallamano. Il cingolano Campana ha condotto il Cologne nella serie A Gold

Il coach cingolano di pallamano Davide Campana ha centrato due promozioni di fila dalla A Silver alla A Gold. Al termine della stagione scorsa è salito nella massima divisione guidando per sei tornei il Camerano, poi il bis con il Cologne. Classe 1984, cresciuto nella Pol. Cingoli, è passato in A alla Dorica Ancona inserendosi nel giro della Nazionale, poi ha iniziato la carriera da coach: prima a Camerano poi al Cologne, club del bresciano con prestigiosi trascorsi seguiti da anni interlocutori. "Inserirmi in un ambiente nuovo e nel primo anno, non è stato facile: però – ammette – mi sono trovato bene, c’è una spiccata cultura per la pallamano, era stato programmato di centrare i playoff. All’inizio i risultati non arrivavano: immutata la fiducia, abbiamo disputato un ottimo girone di ritorno chiudendo terzi per effettuare i playoff contro il Molteno battuto in due gare su tre". E il Cologne in A Gold. "Una gioia enorme e un premio meritato da dirigenza e giocatori". Il Cologne ha confermato Campana che a fine luglio diventerà papà con la compagna, Roberta Velieri, cameranese giocatrice nella squadra locale.

Gianfilippo Centanni