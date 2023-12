Pallamano. Il Modena cede di misura in casa con Rubiera

Il posticipo della 10^ giornata di Serie B regala un’altra sconfitta a Modena, piegata al PalaMolza da Rubiera per 36-35 al fotofinish dopo una delle migliori gare dei gialloblù. La squadra di coach Sgarbi va sotto 5-1 in avvio, recupera e mette la freccia al 15’ (8-7), poi però chiude all’intervallo in ritardo di 4 reti (19-15). Nella ripresa Modena riprende la parità e si arriva sul 30-30 a 10’ dalla fine, quando Rubiera con un mini break di 5-1 si mette avanti 35-32 a 4’ dalla fine, difendendo nel finale il ritorno di Modena. Questa la classifica dopo che sabato la Carpine aveva perso la seconda gara di fila cedendo sul campo del San Lazzaro 31-25 e il Rapid aveva vinto a Imola la seconda gara di fila per 39-30: Parma 18, Carpine 15, Ferrara 14, San Lazzaro 13, Rubiera 11, Faenza ed Estense (-6) 10, Rapid 9, Imola 6, Valsamoggia 4, Modena 2, Valsamoggia (-3) e Romagna 1, Sportinsieme (-3) -2.