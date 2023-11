Pallamano. Il PalaMolza riconsegnato alla città

Anche se l’impianto in realtà era già ’in uso’ da qualche giorno, domenica prossima il Comune di Modena riconsegnerà alla città un PalaMolza rinnovato, soprattutto per la parte della pallamano, dopo i lunghissimi tempi della ristrutturazione, complicata anche a suo tempo dal Covid: la città così potrà tornare ad usufruire di un impianto che nel corso degli anni aveva perso il blasone di prima pista di pattinaggio ed hockey coperta d’Italia, quando fu inaugurata negli anni Cinquanta, con un intervento molto importante nel padiglione A dedicato alla pallamano, che qui raccolse in passato importanti successi nazionali, ed un po’ meno concreti nel padiglione B dedicato all’hockey, dove si è lavorato più che altro sulla sistemazione dell’impianto d’illuminazione, una pulizia profonda della pista che però a breve potrebbe risentire dell’opera disgregatrice delle piante poste fuori dall’impianto. Alle 16.30 ci sarà il taglio del nastro da parte del Sindaco GianCarlo Muzzarelli, dell’assessore allo sport Grazia Baracchi, e di altre Autorità, mentre sul campo, e sulla pista, ci saranno alcuni avvenimenti sportivi dedicati ai giovanissimi: il clou dell’inaugurazione sarà la scoperta di una targa commemorativa ’Una vita per lo sport’, dedicata ad Aldo Baraldi, campione modenese di hockey su pista, pioniere italiano di questa disciplina che deve anche a lui le ragioni del radicamento in città, e per questo da subito su queste colonne, se ne chiese l’intitolazione.