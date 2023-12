Pallamano. Il Prato cerca il bis al Pala Kobilica

Pallamano Prato in cerca del bis stasera al Pala Kobilica (via alle 21), dove riceverà la visita del Marconi Jumpers, fanalino di coda del girone B di serie A2 Bronze maschile. La squadra allenata da Massimo Di Vita è reduce dal bel successo esterno colto a Tortona contro il Derthona – l’altra ultima della classe – e punta a confermarsi, per scalare ulteriormente la classifica nella quale, dopo quattro turni, si trova a quota quattro punti, due in meno delle capolista Bologna United e Modena. Nella terza giornata del campionato di serie A2 girone C femminile, anche la Gruppo AF Tushe sarà impegnata contro l’ultima in classifica, il Flavioni Civitavecchia, ancora fermo a quota zero. Le ragazze allenate da Valentina Megli vogliono riscattare la sconfitta subita una settimana fa nel recupero con il Chiaravalle, ora capolista con 4 punti contro i 2 delle pratesi, e cercheranno di fare propria l’intera posta bin palio. Il match sarà giocato sul campo del Flavioni e avrà inizio alle 20.