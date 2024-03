Pallamano. Il Prato si qualifica alla poule promozione grazie alla sesta vittoria

La Pallamano Prato si qualifica per la poule promozione con una giornata di anticipo sulla conclusione della regular season. Questo grazie al sesto successo consecutivo conquistato dalla squadra allenata da Massimo Di Vita nello scontro diretto con il Modena disputato al Pala Keynes. Vittoria netta quella dei pratesi, che si sono imposti per 31-25 (primo tempo 14-11), confermando l’eccezionale stato di forma che stanno attraversando dall’inizio del girone di ritorno. Sarà ininfluente il risultato dell’ultima gara, in programma sabato sul campo della capolista Bologna United, perché anche in caso di sconfitta e di contemporanea vittoria del Follonica la Pallamano Prato si confermerebbe al secondo posto.

Grande protagonista della vittoria è stato Carlo Liccese, autore di 17 reti, che si è riportato in testa alla classifica dei bomber del girone B della serie A Bronze con 127 gol all’attivo. Questa la formazione: Giacomo Messeri, Liccese 17, Francalanci 1, Scrivo 2, Panzani, Balò, Ciabatti, Pukri, Pommerening, Andrea Fratini 2, Colò, Pozzi 1, Jelassi, Alberto Fratini 6, Mocellin 2, Dentico.

M.M.