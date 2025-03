Pallamano In Serie B. Carrarese, prosegue il trend negativo. Vince il Tavarnelle

Niente da fare per la Polisportiva Carrarese che anche nella gara interna contro il Tavarnelle, non inverte il trend negativo che dura da inizio stagione e nella quarta giornata di ritorno del campionato regionale di serie B di pallamano, rimedia la 13ª sconfitta per 26-34 (primo tempo 9-19). Ai fiorentini basta il primo tempo per mettere in cassaforte i due punti in palio, contro la squadra carrarese che ancora a ranghi ridotti (solo 11 giocatori a referto) subisce già un -10 nei primi trenta minuti di gioco. Nella ripresa i fiorentini (secondi in classifica) non hanno difficoltà a controllare e a gestire il cospicuo vantaggio e con un parziale di 17-15 chiudono a +8, bissando il pesante il +12 (37-25) della gara di andata. Formazione e reti: Antognetti, Cerulli, Mazzanti 7, Meoni 2, De Giorgi 3, Bugliani 5, Vanello, Benedetti (nella foto) 6, Musetti, Biagioni, Gini 3.

In classifica la squadra allenata da mister Gianpaolo Vezzoni resta malinconicamente all’ultimo posto con un -6 (13 partite, 13 sconfitte, 6 punti di penalizzazione per mancanza di squadre giovanili). Prossimo impegno ancora tra le mura amiche, mercoledì 12 marzo (ore 21) contro il Massa Marittima, un’altra squadra di alta classifica. Il campionato non prevede retrocessioni, ma a Carrara restano solo cinque giornate per gustare la soddisfazione di una vittoria. ma.mu.