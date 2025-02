Pallamano In Serie B. Il Borgo San Lorenzo travolge la Carrarese. Undicesima sconfitta

Ancora una sconfitta (la 11ª in altrettante partite) per la Polisportiva Carrarese, travolta tra le mura amiche dal Mugello Borgo San Lorenzo per 28-37 (primo tempo 12-17) nell’anticipo infrasettimanale valido per la seconda giornata di ritorno del campionato regionale di serie B di pallamano. Contro i fiorentini, quarti in classifica con 14 punti, i carraresi provano ad opporsi, ma senza troppo successo. Ancora una panchina troppo corta e ancora senza mister Gianpaolo Vezzoni che sconta la seconda giornata della squalifica rimediata nella gara con Grosseto.

I carraresi chiudono a -5 il primo tempo, uno svantaggio non irrecuperabile, ma troppo pesante per questa squadra che, oltre agli avversari, deve fare fronte anche alla fatica che affiora con il trascorrere dei minuti e soprattutto nel secondo tempo (parziale 16-20). Con i fiorentini era andata meglio all’andata, quando nel Mugello gli apuani avevano perso con un più contenuto -5 (26-21). In classifica la Polisportiva Carrarese resta congelata a -6, dopo i 6 punti di penalizzazione decretati dal giudice sportivo nazionale per mancanza di squadre iscritte nei campionati giovanili.

Formazione e punti: Antognotti, Cerulli 1, Mazzanti 4, Meoni 5, De Giorgi, Bugliani (nella foto) 2, Benedetti 3, Musetti, Biagioni, Bernmansour 9, Gini 4.

ma.mu.