Pallamano. La Carpine non si ferma. Rimonta a Rubiera

Non si ferma la marcia della Carpine, che conquista la quarta vittoria di fila in Serie B e fortifica la seconda piazza. I giallorossi sono protagonisti di una super rimonta nel 31-29 conquistato a Rubiera, dopo essere andati a riposo sotto di 3 reti (15-12). Nella ripresa i reggiani arrivano fino al +6 (19-13 al 35’), ma la squadra di Montanari ricuce lo stappo e raggiunge la parità sul 26-26 del 51’ e nel finale piazza un break di 3-0 (da 28-27 a 28-30 del 59’) con i gol di Vastano (4 per lui in tutto), Leonesi (8) e Coppola (6), colpendo col definitivo +2 di Tommaso Verri a 20 secondi dalla fine. La Carpine resta seconda a -1 dall’Estense Ferrara che conquista la quinta vittoria su 5 contro Modena (32-27).

I gialloblù (7 reti per Fiorini) pagano un avvio in salita (6-0 al 7’) che costa il 20-12 dell’intervallo e solo nel finale, con un parziale di 6-2, riescono ad avvicinare la capolista. Il Rapid Nonantola festeggia la prima vittoria piegando 42-31 il Valsamoggia (24-18 al riposo) trascinata da Guerzoni (9), Antony Rizzello (8) e Melchiorri (7).

d.s.