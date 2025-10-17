Pallamano. La Macagi Cingoli a Cologne. Làera: "È una partita insidiosa»

Si propone anche con una sottile ma insidiosa connotazione derbystica la trasferta che domani alle 18 la Macagi Cingoli disputerà contro il Metelli Cologne guidato dal cingolano Davide Campana (foto) cresciuto come giocatore nella Polisportiva locale, poi in carriera agonistica nella massima serie con presenze in Nazionale. Campana ha portato in A Gold il Camerano e l’estate scorsa ha lasciato per la prima volta le Marche trasferendosi nel Bresciano da coach del neopromosso Cologne, penultimo con un punto. "Ma la Macagi – avverte l’allenatore Antonj Làera – non deve guardare alla classifica che sul conto del Cologne è bugiarda: ha perso qualche punto, ma è un complesso di assoluto rispetto, nel contesto di un campionato equilibrato. Il Cologne, mix di esperienza e gioventù, ha tre valorosi stranieri, il centrale Knezevic molto determinante, il terzino Cunha e il portiere Krantz. Per noi la gara si annuncia importante, come tutte del resto".

Dopo la sconfitta casalinga con il Bozen, seconda battuta d’arresto consecutiva, la Macagi intende rimettersi in carreggiata: non sarà facile, sfidando in trasferta il Cassano, stimolato dall’esigenza di risalire la corrente. "Ho detto e ripetuto alla squadra – sottolinea Làera – che ogni confronto va giocato come se fosse una finale: questo contro il Cassano non fa eccezione".

Gianfilippo Centanni