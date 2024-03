Pallamano. La Macagi Cingoli a Bressanone cerca l’impresa

"Si prospetta una partita tutt’altro che agevole, comunque ce l’andiamo e giocare. Siamo agli ultimi due mesi della regular season, e ogni sfida conta per la posta in palio, a prescindere dalla levatura dell’avversario che, nella fattispecie, stavolta è considerevole". L’allenatore Sergio Palazzi anticipa così la trasferta che la Macagi Cingoli disputerà domani alle 19 a Bressanone contro il capolista Brixen che a quota 28 divide il primato con l’Alperia Black Devils, ma ha una gara in meno e finora non ha mai pareggiato."Il Brixen – evidenzia Palazzi – è reduce dal ko nel derby esterno col Merano, in precedenza aveva infilato una bella serie positiva e, allora, chissà che questa battuta d’arresto non abbia influito sul suo morale: proveremo ad approfittare di questa eventuale situazione. Però, attenzione: il Brixen è stato costruito per lo scudetto, ha una panchina lunga, quindi può effettuare valide alternanze di giocatori in corso d’opera. Ed è sperabile che la Macagi Cingoli non risenta della lunghezza del viaggio". Ma è rilevante un altro dettaglio: per il portiere titolare Federico Mihail il campionato è finito, nell’infortunio subito al ginocchio sinistro sabato scorso ha riportato la rottura del legamento crociato anteriore e del menisco interno. Dunque il suo vice Francesco Albanesi è divenuto titolare, con Matteo Santamarianova vice. Entrambi ventenni, la Macagi Cingoli dovrebbe avere la coppia dei portieri più giovane del campionato. "Abbiamo piena fiducia in loro. D’altronde – spiega Palazzi – non è pensabile intervenire sul mercato".

Gianfilippo Centanni