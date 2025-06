Pallamano, la Macagi Cingoli si assicura l’ala sinistra Rossi: "Qui posso migliorarmi"

Si sta completando l’organico della Macagi Cingoli per sostituire i cinque partiti (Renaud David, Coppola, Somma, D’Agostino, D’Benedetto) con sei nuovi di cui cinque già ingaggiati: Nocelli, Oier Lezaun, Martini, Giambartolomei, e ora Rossi. Il sesto, in dirittura d’arrivo, è un centrale-terzino sinistro bosniaco. Poiché l’ala sinistra titolare Davide Ciattaglia a metà campionato lascerà la Macagi per effettuare uno stage all’estero, la prevista defezione in corso d’opera, è stata già compensata con il tesseramento dell’ala sinistra Francesco Rossi (nella foto) modenese, classe 2004, alto 1.80 per 75 chili di peso-forma, proveniente dal Bologna United con pregressa attività agonistica, iniziata nel settore giovanile del club della propria città, proseguita tra Modena e Carpi dalla B, A2, A1 fino alla promozione in A Silver col Bologna United. Con entusiasmo e senso di responsabilità, Rossi esprime la sua soddisfazione per il trasferimento alla Macagi: "Costituisce una preziosa opportunità per migliorarmi: potrò impegnarmi in un ambiente sano e professionale. Corsa e agonismo sono le mie risorse, mi ritengo serio, affidabile, umile in quanto disposto ad accettare critiche e consigli che propizieranno la mia crescita. Quindi è inutile sottolineare che ci darò dentro al massimo per confermare le migliori premesse". L’A Gold prospetta difficoltà diverse da quelle dell’A Silver. "Mi aspetto una stagione molto intensa – riflette Rossi – in rapporto ai valori delle avversarie. Comunque la Macagi potrà senz’altro dire la sua per appagare le aspettative e la meritata fiducia".

Gianfilippo Centanni