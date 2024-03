Pallamano. La Macagi Cingoli è stata sconfitta dal Fasano. Palazzi: "I dettagli hanno fatto la differenza»

"La differenza è stata nei dettagli: in alcune circostanze il Fasano, formazione tosta e robusta, ci ha trovato impreparati e ci ha punito: avremmo dovuto impedirgli di effettuare un certo tipo di giocate". L’allenatore Sergio Palazzi inizia con questa sintesi la rivisitazione della sconfitta (27-30), la quinta consecutiva, subìta martedì sera nel match interno contro il Fasano. Si trattava della ripetizione della gara ("errore commesso dagli arbitri") vinta dai locali lo scorso 7 febbraio.

E Palazzi continua così la sua analisi: "In base agli indicatori, percentuale al tiro e palle perse, la partita è stata molto equilibrata, prova ne sia che il primo tempo è terminato 15-15. Poi si è evidenziata la nostra capacità di non essere continui, ricordando pure che a casa del capolista Bressanone eravamo andati al riposo con un gol di vantaggio". Affrontando il Fasano, forse inconsciamente i giocatori hanno risentito della replica di una sfida che si erano aggiudicati: emblematica la prestazione di Mohamed Shehabeldin che ha lottato rabbiosamente, segnando 7 reti è stato il miglior marcatore della Macagi Cingoli. "Certo, per i ragazzi – ammette il tecnico della formazione cingolana – assorbire e dimenticare quanto avvenuto non è stato facile. Quanto a Shehabeldin, che nel recente periodo ha avuto difficoltà al tiro, è rimarchevole la soddisfazione rivederlo nelle condizioni che gli permettono di fornire un concreto rendimento".

E adesso bisogna impegnarsi per troncare la serie negativa. "Sta a noi – conclude Palazzi, coach della Macagi Cingoli – interrompere questa spirale: mancano ancora sette giornate al termine della regular-season, l’unica ricetta per invertire la rotta è solamente giocare in sintonìa con le nostre effettive potenzialità".

Gianfilippo Centanni