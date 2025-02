Pallamano. La Macagi Cingoli festeggia. È suo il derby con il Camerano

Macagi Cingoli 28 Camerano 25

MACAGI : Albanesi, Coppola, Jaziri, D’Agostino, D’Benedetto 2, Ciattaglia 5, Naghavialhosseini 3, Mangoni 5, Somma 1, Bordoni, Latini, Strappini 5, Renaud-David 3, Compagnucci, Gigli, Makhlouf 4. All.: Palazzi.

CAMERANO: Anzaldo, Rossi, Carloni A., Laera 5, Ballerini 4, Dello Vicario 2, Marinelli, Gambini, Antonelli, Jdidi, Coppari, Boschetto 2, Cirilli 7, Vilarò 3, Carloni N., Belardinelli 2. All.: Tedesco.

Arbitri: Dionisi e Maccarone di L’Aquila, commissaria Roberta Rogato di Pescara.

Già insieme al Camerano con 6 punti al penultimo posto, la Macagi Cingoli vince 28-25 il derby davanti al pubblico delle grandi occasioni. Non agevole il successo per quanto è prezioso: il Camerano interpreta sagacemente la sfida, con Laera orchestra il gioco, contrasta sotto il profilo della spregiudicatezza la squadra di casa a disagio nel primo tempo in cui, smagliata in difesa e imprecisa nelle pur numerose conclusioni all’attivo, dà l’impressione di subire troppo l’atmosfera campanilistica. S’inizia con la Macagi sul 2-0 ribaltato in 2-3 al 4’, poi 4-5 al 10’, 5-6 al 15’, 6-7 al 17’. Si fila sul punto-a-punto, con un sostanziale equilibrio: Palazzi Boys 10-8 al 22’, Camerano 10-11 al 24’, 12-13 al riposo. Però alla ripresa la squadra cingolana si consegna più concreta e lucida, effettuando dal 12’ al 16’ un allungo (21-17) appena scalfito dal Camerano (21-18 al 18’) ancora pungente ma meno convincente. La fase decisiva matura dal 18’ (22-28) al 22’ (25-18), nello scorcio il cui la formazione di coach Palazzi ragiona di più e realizza in sintonìa col suo potenziale. Il Camerano non ci sta: 26-20 al 24’, 26-22 al 26’, poi 28-23 al 28’, quindi l’affermazione della Macagi è in cassaforte.

Gianfilippo Centanni