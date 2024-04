Pallamano. La Macagi Cingoli ospita Carpi. Servono i due punti a tutti i costi

C’era pure Mirco Mazzieri il dirigente più anziano per l’anagrafe della pallamano cingolana, sabato scorso a Rubiera, nella vivace rappresentanza della tifoseria che ha sostenuto la Macagi Cingoli finalmente vittoriosa contro il Secchia. "Un successo fondamentale – ammette Mazzieri – che esige l’immediata replica: la squadra è apparsa lucida e in salute, quindi per districarsi dalla zona playout deve comportarsi con la stessa determinazione nella volata da effettuare in ciascuna delle residue quattro tappe della regular season".

Una tappa è in calendario oggi alle 18 nella partita interna Carpi, formazione ultima in classifica. Sulla carta si presenta una sfida potenzialmente agevole per la truppa allenata da coach Palazzi. "Ritengo che un conto sia la situazione in graduatoria – precisa Mazzieri – un altro la realtà di un Carpi che non va assolutamente sottovalutato: ultimamente, affrontando il Merano, una formazione d’alta quota, ha perso con uno scarto esiguo. Certo, sappiamo che il Carpi ha diversi giocatori indisponibili, però per guadagnare i due punti la Macagi Cingoli dovrà essere concentrata al massimo". Tra gli assenti del Carpi figura il 25enne terzino cingolano Lorenzo Nocelli, cresciuto e affermatosi nel sodalizio locale figurando anche nel giro della Nazionale. Oggi Nocelli al PalaQuaresima ci sarà, ma come spettatore: infatti solamente circa dieci giorni fa, dopo essersi infortunato, è stato sottoposto a un intervento al crociato del ginocchio destro.

Gianfilippo Centanni