Pallamano. La Macagi Cingoli si prepara a dare l’assalto nel derby contro il Camerano

Il derby casalingo di domani alle 18 al PalaQuaresima contro il Camerano si prospetta importante per la Macagi Cingoli, che non vuole restare avvolta dalle spire dei playout. All’allenatore Sergio Palazzi la visita del Camerano, che si presenta con due indimenticati ex, evoca particolari suggestioni personali: "Ho avuto il portiere Anzaldo e Cirilli a Cingoli, ho poi trascorso due stagioni al Camerano in A2 e, anche se sono passati cinque anni, credo che troverò qualche giocatore locale cresciuto con me". All’andata il Camerano ha vinto 26-25. "Ma rispetto ad allora – puntualizza Palazzi – è abbastanza diverso: durante la pausa natalizia ha concluso il rapporto con i due difensori stranieri non sostituiti, e ha cambiato il tecnico assumendo Beppe Tedesco, uno dei coach italiani più esperti e preparati, che ha dato una nuova fisionomia tattica in fase difensiva. Ultimamente il Camerano si è affermato battendo in trasferta il Pressano, poi ha perso la sfida interna col forte Siracusa. Resta un avversario che c’impegnerà sicuramente". Insomma, un rivale ostico per questo confronto di bassa classifica. "Il fatto di non aver giocato sabato scorso – precisa Palazzi – ha dato ai ragazzi più voglia di tornare in partita, però ha un po’ spezzato il ritmo: dobbiamo essere bravi a riproporci al meglio, a confermare le alternative provate nella preparazione infrasettimanale e a dimostrare la concretezza".

Gianfilippo Centanni