Pallamano. La Macagi Cingoli si rinforza. Preso un centrale bosniaco

La Macagi Cingoli ha ingaggiato il centrale bosniaco Sedzad Abdurahmanovic classe 1994, alto 1,89, peso 96 kg. Proviene dal Krivaja, il club della Bosnia in cui è cresciuto e tornato dopo le esperienze tra Zopcwe, Megiaj, Sloga, Sloboda e in Nazionale. Nella stagione 2020-21 ha giocato per la prima volta in Italia col Conversano vincitore dello scudetto e della Supercoppa. "Avendo fatto parte a lungo della squadra della mia città – ha spiegato Abdurahmanovic – e di altre realtà bosniache, era ora che cambiassi, tornando in Italia dove ho contribuito a far conquistare due successi assoluti al Conversano". Belle soddisfazioni. "Certo, ma credo di non aver dato il massimo in quell’annata che pure rimane un bel ricordo. Qui voglio dimostrare il mio effettivo valore". Negli ultimi anni l’A Gold è divenuta un torneo sempre più difficile. "Il prossimo si annuncia di livello avanzato, ne siamo consapevoli e abbiamo i requisiti per affrontarlo al meglio". Quanto alle sue qualità Abdurahmanovic è sintetico: "Riesco a giocare nell’uno contro uno e nel 2 contro 2".

Gianfilippo Centanni