Pallamano. La Macagi Cingoli vince a Sassari con un gol nel finale

Sassari 32Macagi Cingoli 33

RAIMOND: Pavani, Spanu, Aldini 4, Nardin 6, Mura, Malandrin, Bronzo 4, Fadda, Delogu, Coppola A., Hamidovic 10, Bomboi, Brzic 3, Miri, Codina Vivanco 5. All.: Durkovic, in panchina Passino.MACAGI CINGOLI: Albanesi, Coppola S., D’Agostino 1, D’Benedetto 3, Ciattaglia 2, Naghavialhosseini 3, Mangoni 5, Somma 2, Latini, Strappini 2, Renaud-David 4, Compagnucci 1, Makhlouf 10. All.: Palazzi.Arbitri: Anastasio e Zappaterreno; commissario: Nasca.

A 23“ dal termine, sul 32-32, coach Palazzi chiede il time-out. E quando si riprende, impressionante la lucidità risolutiva della Macagi Cingoli: dal filo di 6“ dell’ultima trama Leo Renaud-David (foto) elabora il gol che sigla il primo successo esterno stagionale della Macagi vittoriosa 32-33 a Sassari. Più palpitante di così non può essere il finale della sfida per l’equilibrio che ne caratterizza lo svolgimento interpretato al meglio dalla Macagi subito spavalda, veloce, precisa nelle conclusioni. Il Sassari vuol dimostrare che sono smaltite le recenti amarezze, ma la Macagi ne contrasta l’intento: 2-3 al 3’, 4-6 al 7’, 7-9 al 13’, poi al 19’ l’ex Codina Vivanco porta i suoi sul pari (10-10). La Macagi è a + 2 dal 21’ al 23’, conduce 15-16 al 26’ ma i sardi reagiscono e vanno al riposo (18-17). Fase-2 si dipana con un’alternanza ad alta intensità punto-punto fino allo scatto vincente della Macagi.

Gianfilippo Centanni