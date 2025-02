Pallamano, la Macagi in campo. Stasera test con il Campus Italia

Rinfrancata dal verdetto e riflettendo sulle principali risultanze del derby casalingo, vinto 28-25 contro il Camerano, la Macagi Cingoli sfrutta l’ulteriore pausa agonistica (sabato il campionato di A Gold sarà in sosta, svolgendosi a Rimini il turno di Coppa Italia), per registrare i meccanismi: oggi alle 19.30 ospiterà per un test il Campus Italia. Migliorata sotto il profilo della continuità, la Macagi deve cercare di essere più precisa: agli errori di mira si sono abbinati i legni colpiti, con Louay Makhlouf che ha fatto registrare quasi un primato personale, centrando due traverse e un montante, un palo hanno colpito D’Benedetto, Naghavialhosseini e Ciattaglia. "Si, quanto alla continuità – precisa Sergio Palazzi, coach della Macagi – abbiamo fatto un passo avanti, come pure nella creazione del gioco, migliorando l’intensità e l’intesa. Gli errori sui tiri dai sei metri, avendo trovato il modo per arrivarci spesso, significano che c’è un residuo limite riguardante i problemi al tiro". La pausa può essere utile in tal senso. "Queste situazioni si apprezzano – spiega Palazzi – perché permettono di lavorare senza l’assillo di dover preparare la gara, ma vanno a discapito della regolarità del ritmo-partita e, per noi, influiscono sulla spinta data dalla vittoria nel derby".

Gianfilippo Centanni