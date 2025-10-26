Pallamano. La Macagi piega nel finale l’ambizioso Sassari

Macagi Cingoli

31

Sassari

30

MACAGI : Martini, Albanesi 1, Ciattaglia 2, Naghavialhosseini, Mangoni 2, Lezaun 1, Latini, Strappini 3, Rossi 2, Giambartolomei 1, Rossetti, Compagnucci, Gigli, Abdurahmanovic 5, Nocelli 4, Makhlouf 10. All.: Làera.

RAIMOND SASSARI: Pavani, Mihail, Nardin 5, Bargelli 1, Touvrey 2, Bennardo, Delogu 5, Conte Prat 4, Didone, De Pina 5, Campagna 6, Jarlstam 2. All.: Durkovic.

Arbitri: Carrino e Pellegrino di Napoli; commissaria: Roberta Rogato.

Protagonista di una prova quasi sontuosa, la Macagi Cingoli batte 31-30 la corazzata-Raimond Sassari che conferma il suo valore cedendo solo negli ultimi secondi della partita di rara intensità tecnico-agonistica, caratterizzata da un equilibrio emotivamente coinvolgente, con un sottile motivo di rivalsa. La vendetta è un piatto che si serve anche tiepido. Coach Antonj Làera lo scorso 8 marzo è giubilato dal Sassari battuto 32-33 proprio dalla Macagi che ora guida. E Làera ha sagacemente pianificato la sfida ritmata da un avvio furente, all’insegna d’una dirompente velocità, con minimi ribaltamenti dei parziali: 6-6 al 12’, 7-7 al 13’, poi la Macagi allunga, 10-7 al 17’, 13-9 al 22’, 14-10 al 24’. Il Sassari, ispido in difesa e rapido all’offensiva, dimezza il -4 in -2, quindi al 26’ si rimette in carreggiata: 14-14 approfittando di qualche smagliatura avversaria. Poi la Macagi paga duramente due controverse situazioni e i rivali vanno al riposo sul 16-18.

Ripresa. Con due prodezze consecutive, Lorenzo Nocelli rimette le cose a posto: 18-18 e poi 22-18 al 7’, 25-22 al 15’. Però il Sassari è ancora lì: 26-25 al 18’, e si va verso un finale palpitante: Macagi sempre avanti fino al 26’ (30-29), il Sassari recupera (30-30 al 28’), finché al 29’55“ Nocelli segna il gol decisivo e Martini preserva il verdetto. Gianfilippo Centanni