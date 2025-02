Pallamano. La Securfox a Mezzocorona. Gara alla portata

Torna in campo l’Ariosto Securfox, che oggi affronta con fischio d’inizio alle 19 la Pallamano Mezzocorona. Trasferta alla portata della formazione ferrarese, ma assolutamente da non sottovalutare, nonostante le trentine siano attualmente invischiate nella parte bassa della classifica in piena zona playout. L’Ariosto invece attraversa attualmente un ottimo periodo di forma, come dimostrano le quattro vittorie nelle ultime cinque esibizioni, striscia positiva che ha posizionato la Securfox a ridosso delle prime posizioni della classifica. Che si tratti da una partita da non sbagliare ne è consapevole Katia Soglietti: "Ci siamo fissate un obiettivo: arrivare alla sosta per la Coppa Italia con il massimo dei punti, per questo non possiamo fallire oggi".