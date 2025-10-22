Pallamano. Làera: "Macagi Cingoli, la vittoria fa bene per il morale e per la classifica»

Vincendo in trasferta 25-34 contro la Metelli Cologne, la Macagi Cingoli ha pure battuto l’intrigante adagio per cui non c’è due senza tre. Dopo due sconfitte consecutive, la truppa di Antonj Làera ha conquistato una vittoria preziosa per la classifica e per il morale che deve restare alto in vista delle prossime gare che si preannunciano molto dure. Ampio il divario espresso dal verdetto. "Ampio ma non scontato – ammette Làera – pure se abbiamo tenuto la situazione sempre sotto controllo: abbiamo avuto momenti di difficoltà che però sono stati superati, quindi sono contento per l’atteggiamento risaltato nella prestazione sostenuta rispettando il piano-partita". Nelle fasi in cui il Cologne è stato più insidioso, producendo conclusioni a rete, è emersa la vena del 21enne portiere Francesco Albanesi che ha effettuato una serie d’interventi applauditi. D’altronde il Cologne doveva vender cara la pelle. "Specialmente in casa, aveva fame di punti – precisa Làera – ne ha ottenuto solo uno nella prima delle precedenti cinque partite, con quattro sconfitte di fila: ma i suoi valori non sono da bassa classifica, ha un organico valido e le qualità per rialzarsi. Averlo superato, ha dato anche un impulso alla nostra tranquillità, indispensabile per lavorare proficuamente durante la settimana".

Gianfilippo Centanni