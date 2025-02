Pallamano, l’Ariosto sfida Teramo al Boschetto per ripartire

Conquistare la vittoria contro Teramo per cancellare immediatamente il passo falso di Erice del precedente turno di campionato. Questo l’imperativo della Securfox Ariosto, che oggi con fischio d’inizio alle 17 sfiderà la Sirio Toyota Teramo. Avversaria tutto sommato abbordabile per la formazione ferrarese, ma assolutamente da non sottovalutare. Le abruzzesi occupano attualmente la quintultima posizione in classifica, in piena zona playout; zona pericolosa che la Securfox potrebbe allontanare di dieci lunghezze in caso conquista dell’intera posta in palio contro Teramo.

"Vogliamo cancellare la brutta sconfitta di Erice – conferma la capitana dell’Ariosto Katia Soglietti, che proseguendo nella disamina spiega – e ricominciare a muovere la classifica. Ci attendono una serie di partite alla nostra portata e vogliamo raccogliere il massimo di punti possibili, per arrivare alla Coppa Italia nella miglior condizione mentale possibile. Vincere con Teramo sarà importante anche per proseguire nel nostro processo di crescita, che comprende anche l’inserimento delle nuove giocatrici arrivate recentemente per rinforzare il nostro roster. Questa – conclude Katia – sarà la prima di una serie di partite da non sbagliare".