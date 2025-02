Pallamano. L’Ariosto supera Padova e sale al quinto posto

Prosegue a ritmo spedito la marcia dell’Ariosto verso le zone nobili della classifica. Contro il Cellini Padova capitan Soglietti e compagne rispettano il pronostico, vincendo con il punteggio di 27-25, superando con merito un avversario mai domo, capace di ricucire ogni tentativo di fuga delle padrone di casa, mantenendo la sfida in equilibrio, fino a pochi minuti dalla sirena finale.

Sicuramente meritata la conquista dei due punti in palio da un Ariosto costantemente in vantaggio nel punteggio, contro un avversario che pur rimanendo sempre in partita, mai ha realmente fornito l’impressione di avere la forza per espugnare il PalaBoschetto. La superiore caratura individuale dei singoli a disposizione della formazione ferrarese ha decisamente fatto la differenza; poter contare su atlete del livello di Gandulfo, Gorbatsjova o Artigas Pizzo tanto per citarne alcune, consente alla Securfox di cullare sogni di gloria in questo campionato che già sta regalando diverse soddisfazioni.

Padova riesce a mantenere il punteggio in equilibrio fino alla metà del primo tempo, la ripresa vede le ferraresi sempre in vantaggio, ma mai con distacchi rassicuranti, con un’ottima Macarena Gandulfo a prendere saldamente in mano le redini del match. Due punti conquistati, che consentono all’Ariosto di superare in classifica Brixen al quinto posto, e di posizionarsi, come prima delle inseguitrici alle prime quattro posizioni.