Pallamano, le sue prodezze tra i pali stanno portando punti. Noelia Artigas Pizzo, una certezza per l’Ariosto: "A Ferrara mi trovo benissimo»

Protagonista della vittoria di sabato scorso in casa Ariosto, il portiere Noelia Artigas Pizzo ha esibito contro Teramo prodezze in serie, salvando la propria porta in diverse occasioni dagli attacchi avversari, respingendo con i suoi interventi provvidenziali, ogni tentativo di rimonta abruzzese. Per lei anche la soddisfazione per aver trovato la rete personale - evento non consueto per un portiere - quando, dopo l’ennesima prodezza tra i pali, ha lasciato partire una calibratissima parabola, che ha attraversato tutta la lunghezza del terreno di gioco, terminando la sua corsa docilmente in fondo alla rete avversaria.

Arrivata a Ferrara la scorsa estate, il portiere uruguaiano ha velocemente convinto tutti, diventando rapidamente un punto di forza della Pallamano Ariosto. "Abbiamo disputato un’ottima prestazione – spiega Noelia Artigas Pizzo – riuscendo a rimanere concentrate per tutta la gara, riducendo al minimo gli errori e le palle perse. Raccogliamo altri due punti, utili anche per il processo di crescita che ci porterà ad essere nelle migliori condizioni possibili per la fase finale di Coppa Italia. A Ferrara mi trovo benissimo e i complimenti ricevuti per il rendimento personale fanno piacere. Mi alleno sempre al massimo, per fornire al meglio il mio contributo, al fine di ottenerne sempre il massimo degli obiettivi per l’Ariosto. Sento la fiducia dell’ambiente nei miei confronti, e questo aiuta ad esprimermi al meglio.

Sappiamo di essere una buona squadra, con atlete di altissimo livello, e sono convinta che in questa stagione sapremo toglierci ancora molte altre soddisfazioni".