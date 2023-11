Pallamano. L’Handball Estense si impone con Modena

Ancora una gara positiva in serie B di pallamano, con Handball Estense che supera Modena 32-27. Ancora una gara positiva per i ragazzi dei coach Sacco e Chiericatti, che hanno ottenuto la 5° vittoria consecutiva. La gara inizia subito in grande velocità con un parziale di 6-0 per l’HBE dopo appena 5 minuti di gioco. Un timido ritorno del Modena, ma Ghiglioni e compagni non perdono concentrazione e gestiscono la gara fino al fischio finale.

Dando uno sguardo all’under 17, in un palazzetto gremito di pubblico l’Hbestense perde il secondo derby della stagione dopo una gara agonisticamente avvincente e corretta, finita 33-37. I ragazzi di coach Volpato hanno fatto vedere una buona pallamano ed un buon gioco di squadra con un Tommy (classe 2010) che ha egregiamente difeso la porta HBE.