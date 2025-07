Pallamano: l’under 14 vince due gare su tre a Misano e passa il turno. Ora sfiderà il Laugen. Ariosto ai nazionali, superato il primo girone

Sono i pieno svolgimento le finali nazionali Under 14 di pallamano, con le giovanissime ragazze dell’Ariosto tra le protagoniste di questa importante manifestazione che si sta disputando a Misano. Esordio con i fiocchi nella prima sfida contro le pari età della Pallamano Pontinia, superate agevolmente con l’eloquente punteggio di 26-4, grazie soprattutto a Emma Bobica e Harmony Obaseki, protagoniste assolute con cinque marcature a testa.

Nella seconda sfida sconfitta di misura per le ferraresi, che cedono alla Pallamano Cingoli, con appena una sola rete di scarto per 20-21, al termine di una partita tiratissima decisa solamente nelle battute finali. Contro Cingoli nonostante il passo falso, grande prestazione personale per Harmony Obaseki capace di mettere a segno addirittura dieci reti. Bene anche Elena Biancoli con quatttro.

Nella terza sfida grande reazione per l’Ariosto che supera agevolmente Mestrino con il punteggio 24-17 trascinata dalle otto reti della solita Biancoli e le quattro a testa per Bobica e Roversi. La vittoria contro Mestrino consente alle ragazze guidate in panchina da coach Chiara Ferrara di superare il turno classificandosi in seconda posizione nel girone alle spalle della Pallamano Cingoli. Ora ad attendere le ragazze dell’Ariosto sarà la complicatissima sfida con le altoatesine del Laugen, che hanno vinto a punteggio pieno il propio girone.