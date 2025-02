Pallamano. Macagi Cingoli di nuovo in campo, domani l’anticipo a Bressanone

Neanche il tempo di godersi la soddisfazione per il meritato pareggio casalingo (27-27) di sabato scorso contro la poderosa Alperia Black Devils Merano, che la Macagi Cingoli domani alle 19.30 sarà di nuovo in campo, dovrà infatti disputare la sfida a Bressanone contro il Brixen. La gara è stata anticipata in quanto, nel turno di Coppa Europa, sabato il Brixen affronterà una formazione macedone. "Certo, alla Macagi Cingoli – ammette l’allenatore Sergio Palazzi – questa evenienza provoca un comprensibile disappunto: effettuare due partite toste nel giro di tre giorni richiede un supplemento di energie fisiche e mentali. Comunque nella stessa situazione si trova il Brixen che sabato scorso ha pareggiato a Siracusa, quindi sostanzialmente la situazione agonistica è coincidente". Rivale temibile, il Brixen. "In classifica è all’ottavo posto – precisa Palazzi – con meno punti di quanti sicuramente avrebbe potuto guadagnarne: ha uno dei migliori attacchi del campionato, ma pure una panchina corta, quindi si dovrebbe trovare un difficoltà ruotando per le sostituzioni".

Restano alla Macagi le gratificanti risultanze per la prestazione fornita impattando con l’Alperia. "Tra le note ampiamente positive – spiega Palazzi – risalta la prova, una delle migliori stagionali, in fase difensiva, grazie anche all’apporto di Leo Renaud-David che ha esordito brillantemente, dando qualità al reparto e segnando un gol". Adesso il Brixen. "Dopo la lunga sosta – conclude Palazzi – il ritmo-partita non è ancora al 100%, ma siamo fiduciosi in una replica del comportamento anti-Alperia".

La classifica dopo 16 giornate: Conversano, Cassano Magnago 26; Raimond Sassari 25; Alperia Black Devils 24; Teamnetwork Albatro 23; Bozen 22; Brixen, Junior Fasano 15; Sparer Eppan 13; Pressano 11; Publiesse Chiaravalle 10; Macagi Cingoli, Camerano 6; Secchia Rubiera 2.

Gianfilippo Centanni