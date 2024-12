Pallamano. Macagi Cingoli, doppia amarezza per il ko a Chiaravalle

Perdere una partita dispiace. Perdere un derby, dispiace di più. Quindi è doppia l’amarezza della Macagi Cingoli sconfitta al domicilio del Chiaravalle 36-30. "Purtroppo alla Macagi Cingoli – commenta l’allenatore Sergio Palazzi – quando a 5’ dal termine eravamo a -1, è mancato l’ultimo punto per completare la rimonta. E appena prima l’espulsione di Piero d’Benedetto (nella foto) che stava disputando una delle migliori prestazioni, ha influito sulla volontà di recuperare. Già l’espulsione di D’Agostino ci aveva privato di un uomo d’ordine. Fuori anche d’Benedetto nel finale, l’impresa non è stata realizzata". Alla doppia amarezza si aggiunge un’altra non trascurabile duplice considerazione. "Conseguente a errori difensivi, il divario evidenziato dal verdetto – spiega Palazzi – ci ha penalizzato un po’ troppo, anche e soprattutto perché il Chiaravalle ha allungato in classifica e dilatato a suo favore la differenza-reti che alla resa dei conti avrà un’importanza determinante". In sostanza, in rapporto all’impegno, la prova della Macagi Cingoli è risultata improduttiva. "Sapevamo che non agevole sarebbe stata per noi la partita – ammette Palazzi – ma non siamo riusciti a manovrare in velocità come al solito". La Macagi Cingoli lavorerà in sede fino a giovedì. "Poi staccheremo – precisa Palazzi – per riprendere il 7 gennaio. Poiché la pausa del campionato di A Gold si concluderà l’8 febbraio, mentre le A Silver e Bronze giocheranno, non sarà facile programmare qualche amichevole durante la lunga sosta".

Gianfilippo Centanni